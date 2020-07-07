شكرا لقرائتكم خبر عن فودة: «طور سيناء ستشهد حركة تطوير وافتتاحات كبيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن طور سيناء ستشهد حركة تطوير وافتتاحات لمشروعات كبيرة مثل ممشي أهل مصر وطريق الكورنيش الجديد والشاطئ العام بالإضافة لعدد من الميادين.

جاء ذلك خلال جولة للمحافظ، الإثنين، بطور سيناء، تابع من خلالها عددا من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمدينة ومنها أعمال توسعات وتطوير وتجميل شارع الكورنيش حيث تم الانتهاء من تركيب الإنترلوك ووجه المحافظ بضرورة مضاعفة الجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال تمهيدا لافتتاح كورنيش المدينة ضمن افتتاح المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها.

وتفقد المحافظ شارع مصر 306 المواجه لأول طريق الكورنيش من اتجاة دار العاملين لأعمال المرحلة الأولي من المشروع التجاري الذي ينفذ بحديقة الكورنيش، وذلك لتوفير فرص عمل لشباب مدينة طور سيناء بأنشطة متنوعة مثل الأطعمة والمشروبات لأهالى طور سيناء وزوارها.

وقد شملت الجولة ممشى أهل مصر وشاطئ الفيروز العام، وحدائق الزهراء والتى وعد بها المحافظ مواطنى طور سيناء للارتقاء بعاصمة محافظة جنوب سيناء لإضافة بعد حضارى وجمالى وسياحى وترفيهي لمدينة طور سيناء.

وانتقل المحافظ إلى منطقه الشاطئ وأعمال التطوير الجارية حيث تم إنشاء 10 شاليهات كمرحلة أولي بالإضافة لأعمال إنشاء ملاعب رملية (كرة قدم وطائرة) وتمهيد الشاطئ ووجه بإقامة منطقة للأطفال بمنطقة الشاطئ ليصبح متنفسا لمواطني المدينة وزوارها وإنشاء مساحات خضراء وزراعه المدخل باشجار النخيل وإنارة ورصف للطريق ليكون متنفسا حضاريا وجماليا لأهالي مدينة طور سيناء وانشاء مكان مخصص باركنج للسيارات بالمنطقه الخليفية للشاليهات اليوم الواحد ووجهه بعدم دخول السيارات داخل الشاطئ.

كما شهد المحافظ الأعمال الجارية لإنشاء ميدان رئيسي في نهاية شارع الكورنيش والذي يربط اتجارة اربع طرق باتجاه قرية ماجدولينا (موسي باي) والاتجاه الآخر لطريق حمام موسي والذي يشهد أيضا أعمال ازدواج وتوسعه ورصف وشملت الجولة تفقد أعمال التوسعة والرصف وازدواج للطريق بمنطقة حي النادي بطور سيناء.

وتفقد المحافظ مسجد خالد بن الوليد، والمُقام على مساحة 800 متر مربع بالجهود الذاتية، بمنطقه ابني بيتك بطور سيناء ووجه بضرورتوفير خدمات وملعب وسوق تجاري لخدمه المنطقة والمناطق المجاورة للمسجد.

كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية الجارية بمسجد حي الروضة وشدد على سرعة الانتهاء من إنشاءات المسجد، وطالب المحافظ بالانتهاء في التوقيتات المحددة وتضم الإنشاءات مسجدا ودار مناسبات وسكن إداري لإمام المسجد.

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يشار إلى أن استكمال إنشاء مسجد الروضة جاء بناءً على الجهود التي بذلها المحافظ بالتنسيق مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، بعد توقف أعمال الإنشاء به لمدة 8 سنوات، وجرى وضع أساس المسجد منذ عام 2011.

كم أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، افتتاح مسجد خالد بن الوليد بطور سيناء، والمشروعات الضخمه بالمدينه يوم 23 يوليو الجاري.