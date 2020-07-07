شكرا لقرائتكم خبر عن محافظا الجيزة وكفر الشيخ ينعيان الفريق محمد العصار: مصر فقدت أحد رموزها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الإثنين، نيابة عن قيادات وأجهزة وأبناء المحافظة ببالغ الحزن والآسى الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والذي وافته المنية مساء اليوم.

وأكد أن «مصر فقدت أحد رموزها الوطنية.. رجلا عسكريا حكيما وهب حياته في خدمة وطننا العزيز وكان مثالا للعطاء والإخلاص في العمل، متقدما بخالص العزاء وصادق المواساة للسيد رئيس مجلس الوزراء والمؤسسة العسكرية ولأسرة الراحل الفريق العصار، داعيًا المولى العلى القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

ونعت محافظة الجيزة ببالغ الأسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي الذي وافته المنية مساء اليوم.

وتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص التعازى لأسرة الفقيد الراحل، والذى كان نموذجاً للتفاني والإخلاص في العمل واحد الرموز العسكرية الذي وهب حياته لخدمة الوطن داعين المولى عز وجل أن يتغمده بوافر رحمتة ويسكنه فسيح جناتة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

بدوره، نعى الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ ببالغ الأسى والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي الذي وافته المنية مساء اليوم عن عمر ناهز 74 عامًا.

وقال دسوقي في بيان له بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعى رمز من رموز المؤسسة العسكرية الباسلة وأحد أبطال القوات المسلحة الذين قدموا الكثير لوطننا الغالي مصر وله تاريخ عسكري ووطني مشرف وساهم في خدمة الوطن خلال المهام والمسئوليات التي وكلت إليه بكل أمانة واقتدار ولا نقول إلا ما يرضى الله ورسوله إنا لله وإنا إليه راجعون.

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وأضاف رئيس الجامعة بالأصالة عن نفسي وبإلإنابة عن أسرة الجامعة أتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى أسرة الفقيد ونسأله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه وتلامذته الصبر والسلوان.