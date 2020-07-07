شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة.. انخفاض درجات الحرارة الأربعاء والخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، والتي تشهد فيها البلاد طقس شديد الحرارة اليوم الثلاثاء، لتنخفض بعدها درجات الحرارة وتعود لمعدلاتها الطبيعية الأربعاء والخميس .

وعن طقس اليوم الثلاثاء يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية، والطقس ليلاً معتدل على معظم الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية .

وهناك شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط احيانا على القاهرة والوجه البحري .

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 75 – 30 )، السواحل الشمالية ( 86– 45 )، شمال الصعيد ( 65– 25 )، وجنوب الصعيد ( 35 – 18 ) .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «39 – 25»، الإسكندرية «32– 24»، قنا «40- 26»، الأقصر «41– 27»، أسوان «42 – 28» .

أما غداً الأربعاء فيسود طقس حار على معظم الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على جنوب سيناء، وهناك فرصة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية .

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «35 – 25»، الوجه البحرى «35 – 25»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 23»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38 – 29»، شمال الصعيد «38 – 26»، جنوب الصعيد «42 – 28» درجة مئوية.

أما بعد غدً الخميس فيسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وهناك فرصة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «34 – 24»، الوجه البحرى «33 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 23»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30 – 23»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «37 – 27»، شمال الصعيد «36 – 25»، جنوب الصعيد «41 – 28» درجة مئوية.