شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تكشف كواليس الفيديو المتداول حول الاعتداء على مصلين بمسجد بالمعادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الأوقاف في بيان، منذ قليل، تفاصيل فيديو انتشر ظهر فيه اعتداء شخص على المصلين بمسجد بالمعادي.

وقال الشيخ خالد خضر وكيل الوزارة لأوقاف بالقاهرة، إن الزاوية محل الفيديو المشار إليه ليست مفتوحة للصلاة، وقد تم فتحها بمعرفة أحد الأهالي ليس لأجل الصلاة وإنما لوجود ثلاجة كان بها بعض اللحوم التي توزع على الفقراء.

وأضاف أنه وحدث خلاف بين بعض الأهالي وبعض لأمور لا تخص إقامة الصلاة على الإطلاق، ولَم يحدث أي اعتداء على أي من المصلين.

وقد حررت إدارة أوقاف البساتين بمديرية أوقاف القاهرة محضرا تجاه المتجاوزين، وهو المحضر رقم ١١٤٠٢ بتاريخ ٦ / ٧ / ٢٠٢٠ م إداري البساتين مع إعادة غلق الزاوية .