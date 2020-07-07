أخبار مصر | علاء ثابت ينعى وزير الإنتاج الحربي: له مشوار من العمل والكفاح للوطن

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر علاء ثابت ينعى وزير الإنتاج الحربي: له مشوار من العمل والكفاح للوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام بمزيد من الحزن والأسى، الراحل الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وقال "ثابت" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نتقدم بخالص العزاء لأسرة ورفاق وأصدقاء الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي رحل عن عالمنا بعد مشوار ناصع من العمل والكفاح والتضحية من أجل الوطن، رحم الله فقيد الوطن رحمة واسعة، وأسكنه فسيح الجنات، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان قد توفي مساء أمس، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أيام من منحه رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

تفاصيل حول حياة الفريق العصار

العصار ولد فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى ، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وابان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التى انتهت بسقوط حكم الإخوان.