شكرا لقرائتكم خبر عن لمروره بأزمة عاطفية.. ضبط طالب حاول الانتحار من أعلى برج القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام أحد الأشخاص بنشر صورة لأحد أصدقائه على صفحة برج القاهرة على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» وأفاد باعتزامه التوجه للبرج للإنتحار بإلقاء نفسه من أعلى البرج.

على الفور قامت الأجهزة الأمنية بتوزيع صورة الشاب التي تم نشرها على الخدمات المعينة بمحيط برج القاهرة وبالتعاون مع أفراد الأمن الإدارى بالبرج نجحت الأجهزة الأمنية في تحديده وضبطه قبل تنفيذ الانتحار.

وتبين أنه (طالب ثانوى زراعى – مقيم بمحافظة الغربية ) وأقر بالإقدام على الانتحار لمروره بأزمة عاطفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.