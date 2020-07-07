شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على تعديلات «المهن الطبية» بأثر رجعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، أمس، على مشروع قانون المهن الطبية فى مجموع مواده، وقرر تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى للتصويت عليه نداءً بالاسم، نظرًا لتطبيقه بأثر رجعى، وهو مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، و9 مشروعات قوانين أخرى مقدمة من النواب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس فى ذات الموضوع.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم إلحاق أطباء التكليف ببرنامج الزمالة المصرية، إذ تقدم حتى الآن 55 % من شباب الأطباء الخريجين، لافتة إلى أنها تريد أن تطمئن المجتمع على شباب الأطباء، خاصة أن «الزمالة المصرية»، برنامج مقدر دوليًا ومعترف به فى جميع الدول العربية باسم شهادة الزمالة المصرية.

وأضافت «هالة»، أن الدعم السياسى للمنظومة الصحية بالكامل غير مسبوق فى تاريخ مصر، رغم أن العالم شهد أزمة صحية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ألا وهى جائحة فيروس «كورونا»، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود، مستدركة: «القيادة السياسية حرصت على عبور تلك الأزمة من خلال إجراءات جهود غير مسبوقة أسهمت وتسهم فى تحقيق أعلى معدلات للأمان ووفقًا لمحددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المواطنين، وكان الأبطال فى إدارة تلك الأزمة العاملون بالمنظومة الصحية، والذين كانوا على مستوى المسؤولية وتفاعلوا باحترافية ومهنية رفيعة المستوى فى مواجهة الجائحة».

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، عقب الانتهاء من مناقشة القانون، موجّهًا حديثه لوزيرة الصحة: «لكى كل التقدير والاحترام من المجلس ولقد اختبرت فى هذه الجائحة وكنت على مستوى المسؤولية، لافتًا إلى أنها منفتحة على موضوع مشكلة أطباء دفعة تكليف مارس 2020، ولا تكف عن محاولة إيجاد حلول لها، بما يحقق الصالح العام وصالح الأطباء والتدريب المهنى. وطالب الدكتور مجدى مرشد، عضو اللجنة، باحتواء شباب الأطباء وحل مشاكلهم حتى لا يلجأون للهجرة للخارج واستقطابهم من جانب بعض الدول للاستفادة منهم، نظرًا لكفاءتهم، قائلًا: «أبناؤنا الأطباء خاصة البراعم لا بد أن نحتويهم ونريحهم جغرافيا وفى تخصصاتهم بدلًا من هجرتهم للخارج». كما وجّه الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو اللجنة، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى، لحرصه على دعم ومساندة الأطقم الطبية فى ضوء التكليفات الصادرة، مشيدًا بالدور الذى يبذله الفريق الطبى، وما يقدمه من جهود وتضحيات كبيرة فى مواجهة أزمة «كورونا». وتنص المادة الأولى على «استبدال نص المادة 17 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 فى شأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، لصرف بدل المهن الطبية شهريًا إلى الفئات المستحقة المنصوص عليها بزيادة قيمتها وفقا للشرائح الآتية (1225 جنيها للأطباء البشريين، و875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائى العلاج الطبيعى، و790 جنيها لإخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفزيقيين، و700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين).