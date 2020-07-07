شكرا لقرائتكم خبر عن «الدينية» توافق على إنشاء «صندوق الوقف الخيرى» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب - من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، بحضور ممثلى وزارتى «العدل والأوقاف».
وطالب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة خلال اجتماعها أمس، بأخذ رأى دار الإفتاء فى مشروع القانون، كما دعا مفتى الجمهورية لحضور اجتماع اللجنة فى وقت لاحق، وكذلك وزير الأوقاف، للاستماع لاقتراحات التعديلات المقدمة من النواب.
وقال «العبد» إن الأزهر أعلن موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية على الإطلاق. ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون والتى تنص على «ينشأ صندوق يسمى صندوق الوقف الخيرى تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروع أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية».
كما وافقت اللجنة على المادة الثانية من القانون، والتى تنص على «يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وعلى الأخص نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية».
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