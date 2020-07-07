شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الدبلومات الفنية: استبعاد رئيس لجنة وإحالة لجنة كفر الزيات للشؤون القانونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 178 ألف و455 طالب وطالبة من طلاب الدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2019/2020، التي تبلغ 154 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 1142 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن الامتحانات سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ مضيفًا أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية، وواقيات للوجه، وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين.

وتابع مشرفي عموم امتحانات التعليم والتجاري، سير العملية الامتحانية في المدارس التالية: «مدرسة السيدة رقية التجارية بنات، ومدرسة حلوان التجارية بنات، ومدرسة الزيتون الفنية المتقدمة، ومدرسة طلعت حرب الفندقية الخاصة بعين شمس»، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية سواء للطلاب أو السادة المعلمين.

وتلقت الغرفة تقريرًا بوجود مخالفات في لجنة مدرسة إمبابة الثانوية الصناعية بنين رقم (183) بمحافظة الجيزة، وتم استبعاد رئيس اللجنة وتصعيد المراقب الاول بدلاً منه، وتم تحويل الأمر إلى الشؤون القانونية، كما تم تحويل المسؤولين عن لجنة كفر الزيات الثانوية الصناعية بنات رقم (815) إلى الشؤون القانونية لوجود مخالفات باللجنة. «التعليم»: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد لجنة امتحانات الدبلومات بكفر الزيات

كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة خلال اليوم، حيث تم الإبلاغ عن إصابة مراقب عملي بلجنة طوخ الثانوية الصناعية بنين رقم (566)، بارتفاع درجة حرارته، وتم نقله إلى المستشفى، وقد تم تكليف رئيس اللجنة بتصعيد مراقب عملي بديل لحين الإفادة عن صحته، وسوف تتم المتابعة من قطاع التعليم الفني لحالة الزميل الصحية.

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