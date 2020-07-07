شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة التجارية»: 30% ارتفاعاً بمبيعات اللحوم رغم كورونا.. والمستورد يوازن السوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عبدالعظيم، عضو غرفة الجيزة التجارية، إن أسعار اللحوم مستقرة إلى حد كبير مع توافر كميات كبيرة من المعروض، سواء من اللحوم البلدية أو المستوردة.

توقع عبدالعظيم، فى بيان صحفى، «أمس»، أن تشهد الأسعار زيادة طفيفة لن تتجاوز 10% مع اقتراب موسم الأضاحى، وكشف فى الوقت ذاته عن أن مبيعات اللحوم ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة ومع بداية كورونا بنسب تصل إلى 30%.

أوضح أن اللحوم المستوردة ساهمت إلى حد بعيد فى تحقيق التوازن السعرى بالسوق، مشيراً إلى أن هناك صفقات جديدة تم إبرامها وفى طريقها لدخول السوق المحلية قريباً، ومنها لحوم حية مستوردة من إسبانيا.

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أشاد بجودة اللحوم المستوردة، مع تشديد إجراءات الفحص والرقابة من قبل الحكومة، بما فى ذلك اللحوم السودانية التى لا تتمتع بسمعة جيدة، والسبب فى ذلك طريقة نقلها خلال فترات طويلة من المنافذ الحدودية حتى أماكن بيعها وبمبردات غير جيدة.

أشار إلى أنه برغم حالة الركود التى أصابت غالبية القطاعات التجارية منذ بداية جائحة فيروس كورونا، إلا أن مبيعات اللحوم سجلت ارتفاعات تصل فى حدها الأقصى إلى 30%، وذلك بسبب تكريس دخول المواطنين فى الطعام والشراب بالتزامن مع تعليق العمل بالمدارس والمصالح الحكومية والأندية الرياضية.

قال «عضو غرفة الجيزة» إن المخزون من اللحوم المستوردة يكفى الاستهلاك لمدة تزيد عن 3 شهور، وأن الأسعار لم تشهد أى زيادة، نتيجة لوفرة المعروض، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أنه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وموسم الأضاحى وفى ظل توقعات بزيادة الطلب على الأضاحى لن ترتفع الأسعار بأكثر من 10% فى كل الأحوال.

وتراوحت اللحوم البلدى الكندوز بين 110 و150 جنيهًا للكيلو، واللحم المفروم من 110- 140 جنيهًا، السجق 110-125 جنيهًا، وأسعار البفتيك والاستيك بين 110- 140 جنيهًا، وأسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيهًا، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارًا، لتبدأ من 120 حتى 140 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو الجملى بين 90- 110 جنيهات، وفقًا للتقرير شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. وشهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارًا فى الأسعار، والتى تراوحت بين 80-90 جنيهًا للكيلو، سواء للحوم الكندوز أو الضأن.