شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى: طريقة «امتحان الثانوية» العام المقبل لم تحدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن نظام امتحانات الثانوية العامة العام المقبل لم يحدد بعد.

وأضاف فى تصريحات، أمس، أن ما تردد بشأن إقرار الوزارة تأدية امتحانات الثانوية العامة العام القادم «ورقيا» غير صحيح، موضحا أن الوزارة لم ولن تصدر أى بيان بهذا الشأن قبل العام الجديد.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة، اليوم، الامتحان فى مادتى الفيزياء والتاريخ وسط إجراءات احترازية مشددة.

وعقدت وزارة التربية والتعليم، اجتماعًا مع مشرفين عموم التقدير لمادة الفلسفة والمنطق على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة الفلسفة والمنطق للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019-2020.

وفى بداية الاجتماع، أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن هدف الاجتماع لمناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، مع السادة مشرفى الدرجات.

وأوضح مدى ضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير وذلك لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، موجهًا بمراعاة دقة تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد فإذا كانت تظليل الطالب على إجابتين بدون شطب على أى إجابة فيكون إجابة الطالب خطأ، أما إذا قام الطالب بشطب إجابة منهما فيتم تصحيح الإجابة المظللة وإعطائه الدرجة عليها، مضيفًا أنه عند كتابة الطالب إجابتين فى الأسئلة المقالية يتم تصحيح الإجابتين ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى، وكذلك تصحيح أى اجابة بالمسودة.

وأكد حجازى على ضرورة الالتزام بنموذج الإجابة، مشددًا على أن الهدف حصول كل طالب على حقه وعدم نقص الدرجات إلا فى حالة الإخلال فى الإجابة.

فيما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفون) امتحان الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2019/2020، فى مادة التاريخ (ورقة ثانية) بإجمالى عدد (227) طالبا وطالبة فى (23) لجنة على مستوى الجمهورية.

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وحرص الدكتور رضا حجازى، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم التاسع لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وأفاد تقرير اللجنة الفنية لواضعى الامتحان بأن أسئلة الامتحان جاءت مطابقة للمواصفات الفنية من حيث سلامة اللغة والصياغة والدقة، ولا توجد بها أخطاء لغوية أو إملائية واشتملت على جميع الأجزاء المقررة على الطلاب المكفوفين فيما يخص مادة التاريخ حتى 15 مارس 2020، ومتنوعة ومتدرجة من الصعوبة للسهولة واشتملت على جميع المستويات مراعية الفروق الفردية بين جميع الطلاب وكان الوقت كافيا للإجابة والمراجعة، ولم ترد أى شكوى من جميع الطلاب المكفوفين على مستوى الجمهورية.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إتمام إجراءات اعتماد اختبارات الـACT ضمن نظم الاختبارات المقررة بشهادة الدبلومة الأمريكية المؤهلة للالتحاق بالجامعات فى مصر، وذلك فى إطار حرص الوزارة على توفير أفضل النظم التعليمية لأبنائها الطلاب.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك جاء بجانب ما هو مقرر فى هذا الشأن سابقًا من نظم وبذات القواعد المقررة فيما يتعلق بتنظيم القبول بالجامعات بشأن الاختبارات المناظرة لها وذلك وفقًا للتالى: تطبيق اختبارات الـACT ضمن اختبارات شهادة الدبلومة الأمريكية المؤهلة للالتحاق بالجامعات المصرية، وذلك بجانب ما هو مقرر فى هذا الشأن من نظم وبذات القواعد المقررة فيما يتعلق بتنظيم القبول بالجامعات بشأن الاختبارات المناظرة لها.

وتتم هذه الاختبارات على أساس اختبار الـACT يضم اختبارات (E-math- science- reading) يؤهل للالتحاق بالكليات غير العملية، واختبار الـACT مواد متخصصة فى مواد (math- science) بشأن التأهيل للالتحاق بكليات القطاع الطبى والهندسى.

وتطبق اختبارات الـACT لمحاولات يوليو وسبتمبر عام 2020 استثناء مما سبق فيما تعذر إتمامه لضيق الوقت على أن تسرى كافة القواعد فيما يلى من اختبارات ودون استثناء.

وتجرى اختبارات الـACT من خلال سبع محاولات على مدار العام الدراسى وتبدأ الاختبارات من الناحية الزمنية على النحول التالى: «اختبارات شهر سبتمبر – اختبارات شهر أكتوبر - اختبارات شهر ديسمبر- اختبارات شهر فبراير- اختبارات شهر إبريل- اختبارات شهر يونيو- اختبارات شهر يوليو) وتضم الاختبارات بكل مما سبق اختبارات الـACT - واختبارات الـACT للمواد المتخصصة، ويتم الاختبار على فترتين صباحًا ومساءً للطالب أن يلتحق بإحداهما وليس كلاهما.

ويجب على المدارس التى ترغب فى القيد بهذه الاختبارات بموافاة الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بكشف معتمد بعدد الطلاب المتقدمين من جانب لهذه الاختبارات ونوعية الاختبار المتقدم له الطالب. ويجب على المدارس التى ترغب فى اعتمادها كمركز اختبارات بالـACT التقدم بطلبها فى هذا الشأن للإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى لبحث الطلب على أن تشكل لجنة مشتركة مع هيئة اختبارات الـACT للوقوف على استيفاء الاشتراطات اللازمة للاعتماد وتصدر الموافقة بالاعتماد من جانب الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى. ويجوز للطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات غير العملية (الأدبية) أن يتقدموا لأداء اختبارات الـACT فى مواد الرياضيات واللغة الانجليزية فقط دون العلوم وتعدل الدرجات بما يعادل الدرجات المقررة لنتيجة هذه المواد وتلتزم الـACT باعتماد ذلك.