شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الجامعات يواصلون الامتحانات وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هشام عمر عبدالحليم والمحافظات- عبد الحكم الجندى ومحمد محمود خليل وغادة عبد الحافظ وسعيد نافع وتريزا كمال ومجدى أبوالعينين وخالد محمد ومحمد السمكورى وهند إبراهيم وهانى عبد الرحمن ومحمد محمود رضوان وأمل عباس ووليد صالح ومحمود مُلا وممدوح ثابت:

واصل طلاب السنوات النهائية والدراسات العليا فى الجامعات أداء امتحانات نهاية العام، أمس، وسط إجراءات احترازية مشددة فى ظل انتشار فيروس كورونا.

فى المنيا، تفقد الدكتور مصطفى عبد النبى، رئيس جامعة المنيا، والدكتور عصام الدين فرحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، سير الامتحانات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل لجان كلية التربية للطفولة المبكرة، وتم التأكد من مراعاة التباعد بين الطلاب داخل اللجنة الواحدة بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر، إلى جانب توزيع كمامات مجانية على الطالبات قبل دخولهن اللجان.

وفى الدقهلية، أعلن الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، تأجيل امتحان المادة المقررة يوم 12 أغسطس المقبل، لطلاب الدراسات العليا لتزامنه مع إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أنه تقرر تأجيل امتحان هذا اليوم إلى 23 من نفس الشهر.

وفى القليوبية، تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية العلوم، واطمأن على حسن سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفى الأقصر، تفقد الدكتور بدوى شحات بدوى، رئيس الجامعة، لجان كليات السياحة والفنادق، والفنون الجميلة، والحاسبات والمعلومات والآثار، بحضور عمداء الكليات، للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بجانب الاطمئنان على سير الامتحانات.

وفى السويس، تابع الدكتور السيد الشرقاوى، رئيس الجامعة، دخول الطلاب لجان الامتحان فى كليات الآداب والحاسبات والمعلومات والتكنولوجيا والتعليم، وتأكد من تشغيل بوابات التعقيم الآلى وعملية قياس الحرارة وتنظيم جلوس الطلاب فى أماكنهم محافظين على مسافات التباعد الاجتماعى المطلوبة.

وفى الشرقية، أدى الطلاب الامتحانات مقسمين على فترتين صباحية ومسائية، لتقليل الكثافة داخل لجان الامتحانات، فضلاً عن الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية داخل اللجان.

وفى كفرالشيخ، تفقد الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة لجان كلية الهندسة واطمأن على توفير التدابير الخاصة، واستطلع آراء عدد من الطلاب حول مستوى الامتحانات والوقت المخصص والتأكد من تطبيق كافة الضوابط التى يجب اتباعها خلال فترة الامتحانات.

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وفى شمال سيناء، أعلن الدكتور حبش النادى، رئيس جامعة العريش، بدء امتحان نهاية العام بجميع الكليات يوم 14 يوليو الجارى، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والملاحظين تنفيذًا للاشتراطات الصحية التى حددتها وزارة التعليم العالى والجهات الطبية.

وفى أسوان، تنطلق امتحانات الفرق النهائية فى عدد من الكليات اليوم، وتبدأ باقى الكليات الامتحانات فى 11 يوليو الجارى، وأكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة وفرت كافة المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم والرش والنظافة واللافتات الإرشادية وأجهزة قياس الحرارة مع توفير كمامات طبية للطلاب من إنتاج الجامعة.

وفى أسيوط، قال الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، إن الجامعة أنهت استعداداتها للامتحانات المقرر بدؤها غدًا الربعاء، مشيرًا إلى أنه اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تفاصيل موسعة للضوابط والإجراءات الاحترازية التى وضعتها الجامعة للحفاظ على سلامة الطلاب والأساتذة وجميع العاملين المشاركين فى منظومة امتحانات السنوات النهائية والدراسات العليا لطلابها والتى تجرى وفق قرارات وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بإقامة امتحانات حضورية.