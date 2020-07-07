شكرا لقرائتكم خبر عن لا شكاوى من امتحان «التوحيد» بالثانوية الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد وفد من الأزهر الشريف، أمس، امتحان مادة التوحيد لطلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية بلجان الامتحانات فى منطقة وسط سيناء. ولم تتلقى غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المنطقة بالعريش أى شكاوى أو إخطارات. كما تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، أمس، لجان امتحانات كليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، وكلية اللغات والترجمة، فى إطار متابعته الميدانية الدائمة والمستمرة للاطمئنان على سير وانتظام لجان الامتحانات بكليات الجامعة بنين وبنات، ولجان امتحانات كليات فرع البنات والتى شملت زيارة لجان كليات طب البنات، والعلوم بنات بمدينة نصر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 75,253

تعافي 20,726

وفيات 3,343

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