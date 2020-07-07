شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» يتصدر «تويتر».. ومواقع التواصل الاجتماعي تتحول لدفتر عزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر اسم وزير الإنتاج الحربي الراحل الفريق محمد العصار، مؤشر البحث العالمي جوجل، بعد أن وافته المنية اليوم، عن عمر يناهز 74 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

كما خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعى، وقام العديد من رواده بنعى الراحل.

فكتب حساب باسم محمد سرور على تويتر: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفريق العصار في رحمة الله»، ناشرا صورة للراحل.

ونشر محمود يوسف صورة الريق العصار بالملابس العسكرية، وكتب:«الفريق محمد العصار في ذمة الله، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة».

ونعى محمد عوض الفريق الراحل، فكتب على تويتر: «البقاء لله وحده في فقيد الوطن وأحد أبنائه المخلصين الفريق فخري/ محمد سعيد العصار.. تغمده الله بواسع رحمته وألهمنا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».

بينما قالت جيهان الشعراوى على صفحتها في الفيسبوك: «الفريق الدكتور محمد سعيد العصار.. العمل حتى آخر رمق، الله يرحمه».

وتابعت: «كان من أفضل وأنشط وأخلص رجال القوات المسلحة والانتاج الحربي.. ولا أبالغ لو قلت إنه كان دينامو تحريك الصناعة المصرية في الفترة الماضية وتحمل مسؤولية انقاذ اقتصاد مصر من الإنهيار وإنقاذ السوق المصري من العطش للعديد من السلع والمنتجات بعد تعويم الجنيه ووقف الاستيرادّ».

وتوفي الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، اليوم الإثنين، بعد صراع مع مرض السرطان.

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وولد العصار في 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وشغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو من الشهر الماضى قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.