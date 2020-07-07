شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القضاء الأعلى ينعي الفريق العصار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 76 عاما.

وتقدم المجلس بخالص التعازي لأسرة الفقيد وللشعب المصري، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وتوفي الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، اليوم الإثنين، بعد صراع مع مرض السرطان.

وولد العصار في 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وشغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو من الشهر الماضى قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

ويعد الفريق محمد العصار أحد أبرز عناصر القوات المسلحة على مدار تاريخه الطويل، حيث شارك في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي وتقلد العديد من المناصب العسكرية الرفيعة.

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وحصل العصار خلال مسيرته الحافلة على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، ونوط الواجب من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية مقاتلي أكتوبر 73، ووسام جوقة الشرف (مرتبة قائد ) من فرنسا.