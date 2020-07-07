شكرا لقرائتكم خبر عن فودة: جنوب سيناء أقلّ مناطق العالم إصابة بوباء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن جنوب سيناء أقلّ المحافظات إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، مشيرًا إلى توافد الرحلات رحلات السياحة الخارجية على مطار شرم الشيخ الدولي.

جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مجلس المحافظين عبر شبكة الفيديو كونفرانس، حيث جرى استعرض محافظ جنوب سيناء موقف توافد السياحة الخارجية الوافدة على شرم الشيخ وباقى مدن المحافظة حيث تم استقبال عدد 7 طائرات من 5 جنسيات مختلفة خلال خمسة أيام بعدد 1295 سائح وأن عدد المنشآت التي استوفت جميع ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية وصل إلى 108 منشآت فندقية بعدد من مدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى بدء أعمال السفاري البحرية مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وأشار إلى أن جنوب سيناء من أقلّ المحافظات في أعداد مصابي كورونا على مستوي العالم.

وذكر فودة أنه جرى إدراج موقف الطرق التي أُضيرت خلال السيول في فبراير الماضي بمدن ابورديس وابوزنيمة في أعمال موازنة العام الجاري.

كما أشار فودة أن المحافظة استطاعت استرداد شاطئ بمساحة 14000 م2 وسنتر تجاري بمساحة 6000 متر، بالإضافة إلى فندق بمدينة طور سيناء يصل ثمنه إلى 500 مليون جنيه وسيتم طرحه أو تشغيلة من قبل المحافظة، شاركت في اللقاء المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء واللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة.

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