شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينعى الفريق محمد العصار: تغمده الله بالرحمة والمغفرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ببالغ الحزن وعميق شعور الفقد، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى مساء الاثنين.

ويتقدم الدكتور طارق شوقي نيابة عن جميع العاملين بوزارة التربية والتعليم، بخالص العزاء لأسرة الفريق الراحل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفره ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفي الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، الإثنين، بعد صراع مع مرض السرطان.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو من الشهر الماضى قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

ولد العصار في 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وشغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011.

ويعد الفريق محمد العصار أحد أبرز عناصر القوات المسلحة على مدار تاريخه الطويل، حيث شارك في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي وتقلد العديد من المناصب العسكرية الرفيعة.

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وحصل العصار خلال مسيرته الحافلة على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، ونوط الواجب من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية مقاتلي أكتوبر 73، ووسام جوقة الشرف (مرتبة قائد ) من فرنسا.