صور إباحية و6 ضحايا.. اعترافات المتهم بالتحرش بفتيات في التحقيقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

استعمت النيابة العامة لأقوال المتهم أحمد بسام زكي، المعروف إعلاميا بـ"متحرش الفتيات"، على خلفية اتهامه بهتك عرض فتيات والتحرش بهن.

وقال المتهم إنه تعرف على 6 فتيات من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واللاتي بعد تعرفه بهن تلقى منهن صوراً إباحية لهن، فاحتفظ بها، وهددهن لاحقاً بإرسالها لأهلهن بعد إبدائهن الرغبة في إنهاء علاقتهن به.

وأنكر المتهم في التحقيقات، وفق بيان صادر عن النيابة العامة اليوم الإثنين، ما أُذيع ورُوِّج عنه -خلاف ما أقرَّ به- بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

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من جانبها، أعدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تقريراً شاملاً بما تُداول عن المتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وما أمكن رصده من وقائع وتسجيلات صوتية منسوبة إليه خلال تهديده فتيات ودعوتهن لممارسة الرذيلة معه، وأمر النائب العام بالتحقيق فيما تضمنه هذا التقرير، وجارٍ استكمال التحقيقات.

يُشار إلى أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم أحمد بسام زكي 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددت له المحكمة 15 يوما آخرين، بتهمة هتك عرض 3 فتيات بينهن قاصر.

واقعة الشاب تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالب بمحاكمته عبر وسوم عدة، بعد كشف فتيات عن مواقف تحرش وإيذاء تعرضن لها مع الشاب نفسه، وألقت قوات الأمن القبض عليه وعُرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات