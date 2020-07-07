النيابة العامة عن واقعة التحرش: "نرفض توجيه اللوم إلى الفتيات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أكدت النيابة العامة أن التحرش اعتداء مناف لقيم الأديان السماوية ومبادئ الإنسانية، مشددة على تصديها بكل حزم لتلك الجريمة.

وأعربت النيابة العامة في بيان صحفي اليوم الإثنين، عن رأيها في واقعة التحرش، بعد أن أمرت بحبس أحمد بسام زكي المعروف إعلاميا "بمتحرش الفتيات" على ذمة التحقيقات في اتهامه بهتك عرض فتيات وإيذاءهن.

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وأيدت النيابة العامة ما أكده "الأزهر الشريف" و"دار الإفتاء المصرية" في بياناتهما الرسمية؛ من أن التحرش اعتداءٌ منافٍ لقيم الأديان السماوية ومبادئ الإنسانية، مؤكدة تصديها بحزم لتلك الجريمة بما يخولها القانون من إجراءات قانونية.

ورفضت النيابة العامة، توجيه اللوم إلى الفتيات المجني عليهن باعتبارهن مساهمات فيما وقع عليهن من اعتداء، أو تبريره بأية أسباب.

واقعة الشاب تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالب بمحاكمته عبر وسوم عدة، بعد كشف فتيات عن مواقف تحرش وإيذاء تعرضن لها مع الشاب نفسه، وألقت قوات الأمن القبض عليه وعُرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.