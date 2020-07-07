مجلس القضاء الأعلى ينعي ببالغ الحزن الفريق العصار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: نعى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ببالغ الحزن والأسى الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي تغمدة الله بواسع رحمتة والهم ذويه الصبر والسلوان. صرح بذلك المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى. وتوفي الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع المرض، بعد أيام من منحه رتبة فريق.

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