كواليس إنقاذ طالب حاول الانتحار من أعلى برج القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أنقذت قوات الشرطة طالبا أقدم على الانتحار من أعلى برج القاهرة؛ لمروره بأزمة عاطفية.

البداية كانت برصد الأجهزة الأمنية نشر أحد الأشخاص صورة لصديقه على صفحة "برج القاهرة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واعتزامه التوجه للبرج للانتحار بإلقاء نفسه من أعلى البرج.

وعلى الفور وزعت الأجهزة الأمنية صورة الشاب على الخدمات المعينة بمحيط برج القاهرة، وبالتعاون مع أفراد الأمن الإدارى بالبرج نجحت الأجهزة الأمنية فى تحديده وضبطه قبل انتحاره.

وتبين بالفحص أنه طالب ثانوى زراعي مقيم بمحافظة الغربيةـ وأقر بإقدامه على الانتحار؛ لمروره بأزمة عاطفية.