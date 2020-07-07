إحدى ضحاياه قاصر.. 8 اتهامات من النيابة لـ"متحرش الفتيات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بحبس المتهم أحمد بسام زكي، المعروف إعلاميا "بمتحرش الفتيات" 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بهتك عرض 3 فتيات، فيما أمرت بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة القضية.

وأسندت النيابة العامة إلى "بسام" اتهامات عدة وفق بيان صادر عنها اليوم الإثنين على النحو التالي:

-الشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ 18 سنة.

-تهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن.

- طلب ممارسة الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به.

-تحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال.

-تعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

- تعديه على مبادىء وقيم أسرية في المجتمع المصري.

- انتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن.

-استخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم.

واقعة الشاب تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالب بمحاكمته عبر وسوم عدة، بعد كشف فتيات عن مواقف تحرش وإيذاء تعرضن لها مع الشاب نفسه، وألقت قوات الأمن القبض عليه وعُرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.