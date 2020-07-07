عامل ينتحل صفة ضابط بالمعادي.. ويعترف: "بيعيروني في البلد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح كمين أمني بمنطقة كورنيش النيل بالمعادي، بقيادة الرائد محمد عبد المنعم، معاون مباحث تأمين المعادي، في ضبط شخص انتحل صفة ضابط بالقوات المسلحة وعثر بحوزته على طبنجة.

تفاصيل الواقعة جاءت أثناء مرور سيارة ملاكي يستقلها أحد الأشخاص بالكمين الأمني بطريق كورنيش النيل المعادي، حيث اشتبه به ضابط المباحث، وبسؤاله عن هويته أخرج كارنيه مزور، وادعى أنه ضابط بالقوات المسلحة، وبعمل التحريات والكشف عن المتهم برئاسة العقيد أحمد الحداد، رئيس مباحث تأمين المعادي، تبين أنه يدعي "أحمد. م"، عامل، ومقيم بمحافظة المنوفية.

Advertisements

وبتفتيشه عثر بحوزته على طبنجة صوت، وعقد زواج شرعي بشخصية الهوية المزورة، وتم القبض عليه.

وبمناقشته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بارتكاب الواقعة، وبانتحال صفة ضابط بسبب قيام أقاربه في محافظة المنوفية بمعايرته لعدم التحاقه للعمل كضابطا مثل أقاربه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.