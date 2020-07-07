قضايا الدولة تنعي الفريق "العصار": مصر فقدت مقاتلا وهب حياته للوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

نعت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أبو بكر الصديق عامر، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة ببالغ الحزن والأسى الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى رحمة الله مساء اليوم.

وصرح المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها في بيان اليوم الإثنين، أن مصر فقدت مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه وأحد رموز قواتنا المسلحة الفذة.

وأضافت الهيئة "نقدم خالص العزاء لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وان يسكنه فسيح جناته. وإنا لله وإنا إليه راجعون".