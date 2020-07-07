أزمة علاوات الصحفيين الخمس تصل إلى مجلس النواب.. وبرلماني ينتقد وزيرة التضامن

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



حذر النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، من حرمان أصحاب المعاشات من الصحفيين من العلاوات الخمس المقرر صرفها، بالخالفة للدستور، بحسب ما قال.

وقال الغول في بيان عاجل، إن العاملين بمجال الصحافة بالمعاش، فوجئوا بقرار وزيرة التضامن بتأجيل صرف العلاوات الخمس لهم، بدعوى "مراجعة رؤساء صناديق المؤسسات الصحفية بهذا الشأن"، إذ إنّهم لا يعتبرون حكومة أو قطاع خاص، ولكن لهم طبيعة خاصة.

وقال الغول، في بيانه العاجل: "خلال جلسة اليوم الاثنين لا أفهم سبب التسويف والمماطلة في صرف مستحقات شيوخ الصحفيين بالمخالفة للدستور، بحجة وجود مديونيات على المؤسسات الصحفية القومية، وهو ما أعتبره خلطًا غير مقبول، ويعد الحرمان من صرف المعاش من المخالفات القانونية".

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ووجه الغول، حديثه إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، قائلًا: "لا يجوز ومن غير المقبول أن تتم مخالفة الدستور، وأنت على منصة رئاسة مجلس النواب، ولابد من تصحيح هذا الأمر".

وقال الغول: "إننى محمل برسالة من آلاف من شيوخ الصحفيين برفع الظلم عنهم، وإنصافهم، وعودة الحق إليهم طبقًا للقاعدة الدستورية والقانونية التي تؤكد أن المواطنين أمام القانون متساويين في نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات".

وطالب الغول من عبدالعال، باستدعاء وزيرة التضامن نيفين القباج إلى مجلس النواب لإنهاء تلك الأزمة دون تسوييف.