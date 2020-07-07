أخبار مصر | سعفان ينعي الفريق العصار: رجلًا وطنيًا من طراز فريد

وأكد وزير القوي العاملة، أن الفريق العصار كان مثالاً للرجل العسكري القوي المدافع عن بلاده وأحد أبرز عناصر القوات المسلحة على مدار تاريخه الطويل، وكان رجلا وطنيا من طراز فريد في ساحات القتال، وسجله حافل بالإنجازات العسكرية والسياسية وفي مراكز صنع القرار ، ومواقع الإنتاج، وحظي بتقدير الشعب المصري لتواضعه الجم.

رحم الله الفريق محمد العصار وألهم الشعب المصري والقوات المسلحة وأسرة الفقيد الكريمة الصبر والسلوان.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

تفاصيل حول حياة الفريق العصار



العصار ولد فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى ، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وابان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التى انتهت بسقوط حكم الإخوان.