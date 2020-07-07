أخبار مصر | "المخابرات العامة" تنعى العصار: رحلة طويلة من الكفاح والتضحية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر "المخابرات العامة" تنعى العصار: رحلة طويلة من الكفاح والتضحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى جهاز المخابرات العامة ببالغ الحزن والأسى الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي والذي وافته المنية اليوم، بعد رحلة طويلة من الكفاح والعمل والتضحية من أجل الوطن رحم الله فقيد الوطن والهمنا جميعا واهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون جهاز المخابرات العامه المصرية.

ورحل عن عالمنا الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، اليوم الإثنين.

الدكتور محمد العصار من مواليد 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي.