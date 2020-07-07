أخبار مصر | الزراعة تنعى الفريق العصار: خاض معركة التحدى ودافع عن الوطن

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزراعة تنعى الفريق العصار: خاض معركة التحدى ودافع عن الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعي السيد القيصر، وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى الذى وافته المنية مساء الإثنين.

وقال القصير، إن الفريق العصار رحمه الله قيمه وقامه عظيمه ومن طراز فريد على خلق عالى خاض معركه التحدى وكان فى مقدمه المدافعين عن الوطن العظيم، وكان من اشد الداعمين لقطاع الزراعه والعاملين به.

وتقدم القصير بالنيابة عن كافة العاملين بالقطاع الزراعي، بخالص العزاء لاسرة الفريق الراحل، داعيا الله له، بالرحمة والمغفراه، سائلا المولى عز وجل ان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



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