أخبار مصر | رئيس البرلمان ناعيا الفريق العصار: كان مصدرا للفخر والصمود

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان ناعيا الفريق العصار: كان مصدرا للفخر والصمود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعي الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال "عبدالعال" في بيان له، مساء اليوم الاثنين: بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ينعي مجلس النواب شعب مصر العظيم، بوفاة أبنا بارا من أبناء مصر الذين خرجوا من نبتها الطيب، والذي حمل لواء الدفاع عنها في مسيرة عطاء امتدت لعقود مضت، شارك في حروبها التي خاضها جيش مصر دفاعا عن الوطن، وحماية لترابه المقدس.

وتابع: لقد كان المغفور له مصدرا للفخر والصمود، وسيظل شاهدا أمينا لملحمة الشرف والعزة التي خاضتها مصر خلال حقبة من الزمن، بما حوته من أحداث فارقة، هي الأخطر أثرا والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأنواء والأهوال.

وأضاف، لذلك استحق تقدير بلاده، قبل انتقاله إلى جوار ربه، بمنحه وشاح النيل لقاء ما قدمه من عطاء لوطنه، فقد كان المغفور له مثالا يحتذى في الإيمان بالله، والثقة بالنفس، والأمل في المستقبل والمهنية والأمانة والكتمان

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واستطرد، رئيس مجلس النواب، إننا نفتقد هذا الرجل العظيم، ولا نملك إلا أن ندعو الله عز وجل أن يشمله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا وشعب مصر صبر المؤمنين، متابعًا "انا لله وانا اليه راجعون".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

تفاصيل حول حياة الفريق العصار

العصار ولد فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وابان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التى انتهت بسقوط حكم الإخوان.