أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة' تنعى اللواء العصار: كان مثالًا للرجل المدافع عن بلاده

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة' تنعى اللواء العصار: كان مثالًا للرجل المدافع عن بلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، بخالص التعازي في وفاة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورحمته الواسعة وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الفريق العصار كان مثالاً للرجل العسكري القوي المدافع عن بلاده، وأحد أبرز عناصر القوات المسلحة على مدار تاريخه الطويل؛ حيث شارك في حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر كأحد عناصر أطقم اصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي، وتقلد العديد من المناصب العسكرية الرفيعة

وأضافت الهيئة في بيانها، إن العصار حصل خلال مسيرته الحافلة على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، ونوط الواجب من الطبقة الاولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية مقاتلي أكتوبر 73، ووسام جوقة الشرف (مرتبة قائد) من فرنسا.

وكان قد توفي مساء اليوم، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أيام من منحه رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

تفاصيل حول حياة الفريق العصار

العصار ولد فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى ، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وابان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التى انتهت بسقوط حكم الإخوان.