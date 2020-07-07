أخبار مصر | مفتي الجمهورية ينعى الفريق العصار وزير الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفتي الجمهورية ينعى الفريق العصار وزير الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نعى الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية -رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء اليوم، وذلك بعد أيام من منحه رتبة فريق.
وقال المفتي: "إن الراحل كان رجلًا عسكريًّا من الطراز الرفيع، وقدم الكثير من الخدمات والإنجازات من أجل رفعة مصرنا الحبيبة".
وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى أسرة الفريق العصار، داعيًا الله أن يتقبله في الصالحين وأن يلهم أهله الصبر والسلوان
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ونعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 76 عاما.
وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء لأسرة الفقيد وللشعب المصري، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
ونعى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص الأسى والحزن والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره سيادة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي رحمه الله رحمة واسعة، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله الصبر والسلوان، وأن يخلفهم ويخلف قواتنا المسلحة الباسلة ويخلف مصر فيه خيرا.
وقال الوزير: والله ما عرفته إلا محبا لدينه ووطنه وللخير للدنيا، لم نسمع منه كلمة نابية قط، بل عهدناه عونا لكل زملائه محبا لهم متفانيا في خدمة الجميع، متفانيا في خدمة وطنه.
ونقول: اللهم إنا نشهدك أننا ما عرفناه إلا محبا لدينه ووطنه، حريصا على طاعتك وإقامة فرائضك، وما علمنا عليه من سوء قط، اللهم إنك أرحم به منا، فأكرم نزله، وأسبغ عليه فيض رحمتك وسترك، وعامله بما أنت أهله، فأنت أهل الفضل وأهل الرحمة وأهل المغفرة.
اللهم تقبل دعاءنا له، وصلاتنا عليه، وأنزل السكينة على نفوس زوجه وولده وآله وزملائه ومحبيه، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر اللهم لنا وله، فلله ما أعطى، ولله ما أخذ، وله الرضا حتى يرضى، و" إنا لله وإنا إليه راجعون ".