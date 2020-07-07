أخبار مصر | مفتي الجمهورية ينعى الفريق العصار وزير الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفتي الجمهورية ينعى الفريق العصار وزير الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية -رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء اليوم، وذلك بعد أيام من منحه رتبة فريق.

وقال المفتي: "إن الراحل كان رجلًا عسكريًّا من الطراز الرفيع، وقدم الكثير من الخدمات والإنجازات من أجل رفعة مصرنا الحبيبة".