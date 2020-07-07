أخبار مصر | بعد توليه مهام منصبه.. 'الإعلاميين' تقدم التهنئة لرئيس الأعلى للإعلام

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد توليه مهام منصبه.. 'الإعلاميين' تقدم التهنئة لرئيس الأعلى للإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، التهنئة إلى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلاام.

وقال "سعدة" نفي بيان له، إن اختيار الكاتب الصحفي كرم جبر، أصاب أهله لما يمتلكه رئيس المجلس من قدرات إدارية، وخبرات كبيرة في مجال الصحافة والإعلام.

جاء ذلك في لقاء بمقر المجلس بماسبيرو، في حضور أعضاء مجلس نقابة الإعلاميين: نادية مبروك، ومحجوب سعدة، وخالد فتوح، وريهام إبراهيم، وأيمن عدلي.

وأكد نقيب الاعلاميين أن النقابة تثق في قدرة الكاتب الصحفي كرم جبر، لتنظيم الإعلام على تقديم أفضل طرق للإدارة وضبط المشهد الإعلامي.

قرار الرئيس السيسي

وفي وقت سابق، كان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس والهيئتان 4 سنوات.

وضم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عضويته كلًا من:

- المستشار محمد عبد السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة".

- أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".

- عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

- صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي".

- نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي".

- رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات.

Advertisements

وضمت الهيئة الوطنية للصحافة في عضويتها كلًا من:

- المستشار عادل سيد عبدالرحيم بريك "نائب رئيس مجلس الدولة".

- إيهاب محمد أبوعيش "ممثلًا لوزارة المالية".

- أحمد مختار طلبة "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

- وليد عبدالعزيز عامر "ممثلًا للصحافة القومية".

- سامح عبدالله مرسي "ممثلًا للصحافة القومية".

- أسامة سعيد عثمان "ممثلًا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية".

- فاطمة السيد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

وضمت الهيئة الوطنية للإعلام في عضويتها كلًا من:

- المستشار محمد رجب خليل "نائب رئيس مجلس الدولة".

- خالد إبراهيم نوفل "ممثلًا لوزارة المالية".

- ريهام علي السهلي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

- جمال راجي عنايت "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

- عمرو عبدالحميد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

- سامي عبدالسلام سعدون "ممثلًا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام".

- هالة فاروق حشيش "ممثلًا لنقابة الإعلاميين".