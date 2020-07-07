أخبار مصر | نقيب الإعلاميين ينعى وفاة اللواء العصار: مصر فقدت أحد رموزها

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نقيب الإعلاميين ينعى وفاة اللواء العصار: مصر فقدت أحد رموزها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، ببالغ الحزن والأسى، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم.

وقال نقيب الإعلاميين، في بيان له، إن مصر فقدت أحد رموزها العسكرية الذي خدم الوطن كمقاتل وكمسؤول في الدولة.

وتقدم نقيب الإعلاميين ومجلس النقابة، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكان قد توفي مساء اليوم، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أيام من منحه رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

تفاصيل حول حياة الفريق العصار

العصار ولد فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى ، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وابان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التى انتهت بسقوط حكم الإخوان.