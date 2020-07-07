مصر | رئيس محكمة النقض ينعي وفاة الفريق محمد العصار

نعى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ببالغ الحزن والأسى الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي تغمدة الله بواسع رحمته وألهم ذويه الصبر والسلوان.

صرح بذلك، المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

توفى الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع المرض، بعد أيام من منحه رتبة فريق.

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وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في 26 يونيو الماضي، قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

تقدمت القوات المسلحة بالنعى فى وفاة الفريق محمد العصار، قائلة أنه إبن من أبنائها والذى وافته المنية عصر اليوم وتتقدم لأسرته بخالص العزاء وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وولد الفريق العصار فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.