شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية ينعى وزير الإنتاج الحربي: تقبله الله في الصالحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء اليوم، وذلك بعد أيام من منحه رتبة فريق.

وقال مفتي الجمهورية في بيان، مساء الاثنين، «إن الراحل كان رجلًا عسكريًّا من الطراز الرفيع، وقدم الكثير من الخدمات والإنجازات من أجل رفعة مصرنا الحبيبة».

وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى أسرة الفريق العصار، داعيًا الله أن يتقبله في الصالحين وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.