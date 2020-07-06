شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يجتمع بأساقفة أوروبا عبر تطبيق إلكتروني «زووم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم الاثنين، عبر تطبيق زووم على شبكة الإنترنت، بالآباء أساقفة الإيبارشيات وأديرة قارة أوروبا.

استهل قداسة البابا الاجتماع بكلمة حملت عنوان «افرحوا في الرب كل حين»، ثم اطمأن قداسته على الأوضاع الروحية والصحية والرعوية لأبنائه كهنة ورهبان وشعب هذه الإيبارشيات.

شارك في الاجتماع أعضاء سكرتارية المجمع المقدس، أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا جابرييل أسقف النمسا والمنطقة الألمانية بسويسرا، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات.

البابا تواضروس يجتمع بأساقفة أوروبا عبر الفيديو كونفرانس