شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء يشرح خطة الدولة في القضاء على تكدس السيارات بالشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك شكوى عامة تقول إن شوارع مصر أصبحت «ضيقة»، وحقيقة خلاف ذلك، كونها بها اربع حارات ولكن ما يجعلها ضيقة هو استخدامها كجراجات، وتابع:«كما قال رئيس الوزراء اليوم أن شوارع مصر تحولت إلى جراجات».

وأضاف «سعد»خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة تبذل مجهوداً كبيراً لحل مشكلات مزمنة نتيجة تراكمات عقود ماضية لم يطبق بها القانون وتنظيم عملية البناء.

وأوضح «سعد»، أن هذا الوضع سينتهى بصدور الاشتراطات الجديدة لرخص البناء، وتابع:«يبكون هناك تطبيق صارم لكافة الاشتراطات في البناء وعمل الجراجات في التصاريح الجديدة»، مشدداً على أن الدولة تتعامل مع الأزمة القائمة من حيث عدم تواجد جراجات بالمبانى القائمة من خلال عمل محاور وطرق جديدة.

واستكمل «متحدث الوزراء»،:«حل مؤقت وسريع التوسع في استغلال المناطق الواسعة في المناطق التي بها تكدس سيارات وتحويلها إلى جراجات مفتوحة».