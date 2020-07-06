شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تنعى الفريق العصار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ببالغ الحزن والأسى تنعي الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية اليوم الإثنين.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر فقدت اليوم أحد رجالها المخلصين، والذي خدم وطنه بإخلاص وفي أي موقع تم تكليفه به، فلم يدخر جهدا من أجل رفعة وطننا الغالي.

وتتقدم وزيرة الصحة والسكان بخالص التعازي لأسرة الفريق العصار وكافة أبناء الشعب المصري، متمنيةً لهم الصبر والسلوان، داعيةً الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.