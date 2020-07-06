شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: حصول 38 مركز غوص و20 مركز أنشطة بحرية و16 يختًا على الشهادة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم ٣٨ مركزًا للغوص و٢٠ مركزًا للأنشطة البحرية و١٦ يخت سفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لجميع ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشارت سامية سامي، رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت أمس باستيفاء ثمانية مراكز للغوص بمحافظة جنوب سيناء هم دايفنج فيجن وسيفين هيفن وبلانت دايفرو وميراج دايفرز اندر واتر سبورت وصن سيبلاش وبنجوين دايفرز وبيج بلو دهب واكوا دايفرز، وأربعة مراكز للأنشطة البحرية هم، التسنيم اكوا سبورت فندق ستيلا شارم والتسنيم اكوا سبورت فندق تروبيتال وكرنفال جروب لونا ورد سي ستار.

هذا بالإضافة إلى خمسة مراكز للغوص بالبحر الأحمر هم، باركودا وبلو وتر وفاني دايفرز ونيوصن بيجو واكواريوم رد سي، وثلاثة يخوت سفارى هم، هيرو وأمل حياتى وفويجر، ومركز توب مارين للأنشطة البحرية.

وأوضحت سامية سامي، أنه بعد حصول هذه المراكز على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد اليخوت ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى ٧٤ يخت ومركز للغوص والأنشطة البحرية، منهم ٣٨ مركز غوص و٢٠ مركز للأنشطة البحرية و١٦ سفارى بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، لافتًا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا على بقية المراكز التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع المراكز واليخوت التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

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