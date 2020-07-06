شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين ينعى الفريق العصار: أحد رجال الدولة المخلصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية عصر الاثنين. وأكد المصيلحي، في بيان، أن "الدولة المصرية فقدت اليوم واحدًا من رجالها المخلصين الذين كان لهم دورًا عظيمًا في خدمة الوطن، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان". الوضع في مصر

اصابات Advertisements 75,253

تعافي 20,726

وفيات 3,343

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