شكرا لقرائتكم خبر عن عزة لوالدها الذي يرفض الاعتراف بنسبها: «حسبي الله ونعم الوكيل فيك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت عزة، ضحية اغتصاب أمها، والتي يرفض والدها الاعتراف بنسبها، على أنها لا يُشرفها أن يكون هذا الشخص والدي بسبب ما فعله مع والدتي وعدم الاعتراف بنسبي، لكني مرغمة أن يكون اسمي مرتبط باسمه ومن الخطأ أن انتسب لأحد غيره لأنه والدي للأسف.

وأضافت «عزة»، خلال لقائها ببرنامج «تفاصيل»، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، والمذاع على قناة «المحور»، أنها لو ماتت «لم يفتكرني أحد أو يعترف بي كأنسانة لأنني غير معترف بي»، متسأئلة: «لماذا يفعل والدي كل هذا ولماذا لا يعترف بنسبي له، ما ذنبي أنا»، قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل في والدي».

وأوضحت أنها كانت في بداية الأمر تريد أن تعيش مع والدها كأي فتاة وأن يضعني في حضنه ولكني عرفت عنه أشياء لا يشرفني أن يكون مثل هذا الشخص أن يكون أبي، ولكن ماذا أفعل في مثل ظروفي ولم يعترف بي أو بنسبي.