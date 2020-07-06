شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك»: حل 44 ألف شكوى للمواطنين خلال 4 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أهدى الشعب المصري قانون حماية المستهلك الجديد لسنة 2018، وهو من أقوى قوانين حماية المستهلك في العالم، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك يأتي الدور علينا كجهاز حكومى أنشأته الدولة لحماية المستهلك بتفعيل هذا القانون لحماية المستهلك بالشكل المناسب.

وأضاف «سمير»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام البقلي، ببرنامج «نبض مصر»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن جهاز حماية المستهلك يعمل على ثلاثة محاور رئيسية لحل جميع مشاكل المواطنين، بما يتوافق مع استراتيجيات الدولة 2030 التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أنه لا بد من توعية جميع المواطنين وتعريفهم بأهمية قانون حماية المستهلك والتواصل مع الجهاز والحصول على حقه كاملًا، بالإضافة إلى حل جميع الشكاوى للمستهلك بشكل سريع، مشيرًا إلى أن الجهاز مر بظروف غير طبيعية خلال الأربع أشهر الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه بعد الفتح لكل الشركات والمؤسسات عادت كل المصالح والجهاز يعمل بكامل طاقته لحل جميع المشاكل للمواطنين ونعمل على تقليل زمن الشكوى قدر المستطاع، منوهًا بأنه خلال الأشهر الأربعة الماضية جاءت أكثر من 60 ألف شكون للجهاز وتم حل 44 ألف شكوى للمواطنين، لافتًا إلى أنه على نهاية العام سيتم حل جميع المشاكل للجهاز بشكل كامل.