شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس ينعى «العصار»: كان بشوشًا.. ويروي كواليس زيارته الأخيرة بالمستشفى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء اليوم الاثنين، قائلا: «تعازينا لأنفسنا كان جنديا خلوقا ومسالما وخدمت معه، وعلى مدى التاريخ الطويل في عمله للقوات المسلحة كان بشوشاً، ويمتلك الحلول في الملفات الصعبة».
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON» أن مصر فقدت رجل عظيم أدي دوره وحمل سلاحه لآخر لحظة في حياته، كما أنه عمل على الملفات الصعبة كان يقودها بصدر رحب وفكر متفتح حتي لو خارج تخصصه، كما أنه كان محباً للوطن.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي، كرمه بتسمية محور باسمه تخليداً لذكراه، موضحاً أن العصار لم يهرب من الميدان أو تخلي عن المسئولية.
وواصل: «آخر مرة التقيته، كنت عنده في المستشفى يوم الثلاثاء الماضي، وحالته الصحية كانت صعبة، وخرجت متأثرًا، ورغم الألم والمرض كان مبتسمًا لنا».
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تعافي
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