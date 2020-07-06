شكرا لقرائتكم خبر عن «خسارة كبيرة لمصر».. نجيب سايروس ينعى وزير الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى المهندس نجيب سايروس، الاثنين، الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، والذي وافته المنية، عصر الاثنين، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 74 عامًا.
وقال على حسابه الشخصي عبر «تويتر»: «أنعى إليكم الفريق محمد العصار، تعرفت عليه أثناء ثورة ٢٥ يناير وبعدها، رجلا هادئ السريرة ومتواضع، دمث الخلق وحاد الذكاء، وطني من الدرجة الأولى، أحببته لخلقه».
واستكمل: «الله يرحمه خسارة كبيرة لمصر.. خالص العزاء للأسرة الكريمة».
وولد العصار في 3 يونيو 1946، وتخرج في الكلية الفنية العسكرية 1967، كما شارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر، وشغل منصب مساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم أصبح مساعدًا لوزير الدفاع لشؤون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية، حتى شغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير 2011، ثم عين وزيرًا للإنتاج الحربي.
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