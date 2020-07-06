شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر والكنيسة ينعيان الفريق العصار: قيمة وطنية عظيمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 76 عاما.
وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء لأسرة الفقيد وللشعب المصري، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.
كما نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الفريق محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، مؤكدة أنه قيمة وطنية عظيمة وقائدًا فذًّا ورمزًا مضيئًا من رموز العسكرية المصرية.
وذكرت الكنيسة أن العصار شارك في إدارة شؤون البلاد كعضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان له دور بارز في إدارة ملف العلاقات الخارجية وتطوير تسليح القوات المسلحة، وساهم في رفع مكانة الجيش المصري وجعله من أكثر الجيوش تطورًا على مستوى العالم.
وتوفي الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، اليوم الإثنين، بعد صراع مع مرض السرطان.
وولد العصار في 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.
وشغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو من الشهر الماضى قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.
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