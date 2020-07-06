شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تصدر توضيحًا بشأن صحة البابا تواضروس الثاني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الكنيسة الأرثوذكسية، إنه «ردًّا على ما أثير من تساؤلات حول صحة قداسة البابا تواضروس الثاني، نود التأكيد أن قداسته بخير وفي أتم الصحة بنعمة الله، وهو يمارس عمله الرعوي بشكل كامل من خلال تواصله مع الآباء الأساقفة والكهنة والشعب عبر شبكة الإنترنت».
وأضافت الكنيسة، في بيان: «نوضح للجميع أن طلبة الصلاة من أجل الأب البطريرك التي نشرت على صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، امس، هي حلقة في سلسلة تدريبات الصلاة اليومية التي أطلقها قداسة البابا في بداية صوم الآباء الرسل وتتضمن طلبة نصلي بها في صلواتنا اليومية (مثل الصلاة من أجل المرضى، المتألمين، الأطباء، الصلاة من أجل مصر وايضا المسؤولين فيها ...إلخ). وهذه الطلبات جميعًا تصلي بها الكنيسة عمومًا سواء في صلواتها الطقسية أو في صلواتنا الخاصة».
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