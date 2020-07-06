شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير ناعيا الفريق العصار: سيظل اسمه محفورا في قلوب الشعب المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ببالغ الاسى والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم، معربا باسمه وباسم كافة العاملين بوزارة النقل عن تعازيهم لأسرته داعيين الله أن يلمهم الصبر والسلوان وأن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأضاف وزير النقل، في بيان، مساء الاثنين، أن «الفريق العصار كان أحد رجال مصر الأوفياء وسيظل اسمه محفورا في قلوب الشعب المصري نظرا لما قدمه من خدمات عظيمة لمصرنا الغالية».

توفي الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، اليوم الإثنين، بعد صراع مع مرض السرطان.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

وولد العصار فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى ، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وشغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011.

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