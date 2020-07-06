شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة» و«الصحفيين» تنعيان «العصار»: ناضل بشرف في ساحات القتال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت الهيئة بخالص التعازي في وفاة الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وقالت الهيئة إن الراحل كان مثالاً للرجل العسكري القوي المدافع عن بلاده، وأحد أبرز عناصر القوات المسلحة على مدار تاريخه الطويل.

كما نعى الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين الفريق محمد سعيد العصار.

وقال رشوان في بيان، إن «فقيد مصر الكبير قد قاتل وناضل بشرف في ساحات القتال ومراكز صنع القرار ومواقع الإنتاج من أجل تحرير الأرض، ومن أجل حماية استقرار البلاد وتقدمها ورفعتها، وكان مشاركا بكل تفان وروح وطنية في كل المنعطفات الكبرى التي مرت بها مصر منذ معركة تحرير التراب الوطنى في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة وحتى آخر لحظة من حياته، وحظى بتقدير الشعب المصرى في كل المراحل».

واختتم: «رحم الله الفريق محمد العصار وألهم الشعب المصري والقوات المسلحة وأسرة الفقيد الكريمة الصبر والسلوان».

وتوفي الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، اليوم الإثنين، بعد صراع مع مرض السرطان.

وولد العصار في 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

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وشغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو من الشهر الماضى قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.