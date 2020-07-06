شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف 28 مرساة و7 أوانٍ فخارية تعود للقرن الأول الميلادي في الساحل الشمالي «صور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت بعثة مركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق برئاسة الدكتور عماد خليل أستاذ الآثار البحرية بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية موسم عملها الخامس للمسح الأثري تحت الماء في منطقة مرسي باجوش بالساحل الشمالي الغربي والذي استمر لمدة أسبوعين.

اكتشاف ٢٨ مرساة و٧ أواني فخارية تعود إلي القرن الأول الميلادى في مرسى باجوش بالساحل الشمالي

وقال خليل أنه تم خلال هذا الموسم تنفيذ 50 غوصة على عمق 10- 14 متر حيث قامت البعثة باكتشاف وتسجيل العديد من القطع الأثرية الغارقة منها 28 مرساة من طرز مختلفة بدءًا من المرساة المصنوعة من الأحجار، ثم المصنوعة من الرصاص ثم المصنوعة من الحديد حيث يعتبر ذلك أكبر عدد من مراسي السفن الأثرية يتم تسجيله في الساحل الشمالي المصري خارج الإسكندرية.

اكتشاف ٢٨ مرساة و٧ أواني فخارية تعود إلي القرن الأول الميلادى في مرسى باجوش بالساحل الشمالي

اكتشاف ٢٨ مرساة و٧ أواني فخارية تعود إلي القرن الأول الميلادى في مرسى باجوش بالساحل الشمالي

وأوضح أن البعثة اكتشفت البعثة مجموعات كبيرة من بقايا الأواني الفخارية التي تشير إلي وجود حطام سفينة غارقة كما تم اكتشاف وانتشال سبعة أواني فخارية من نوع الأمفورا والتي ترجع إلي الفترة من القرن الأول إلي الخامس الميلادي، وذلك بهدف إعدادها للعرض المتحفي بالإسكندرية.

اكتشاف ٢٨ مرساة و٧ أواني فخارية تعود إلي القرن الأول الميلادى في مرسى باجوش بالساحل الشمالي

اكتشاف ٢٨ مرساة و٧ أواني فخارية تعود إلي القرن الأول الميلادى في مرسى باجوش بالساحل الشمالي

اكتشاف ٢٨ مرساة و٧ أواني فخارية تعود إلي القرن الأول الميلادى في مرسى باجوش بالساحل الشمالي

اكتشاف ٢٨ مرساة و٧ أواني فخارية تعود إلي القرن الأول الميلادى في مرسى باجوش بالساحل الشمالي

وأشار إلى أن منطقة مرسي باجوش «لادامانتيا قديمًا» تعتبر، من أهم المراسي الطبيعية على الساحل الشمالي الغربي، وقد جاء ذكرها في العديد من المصادر التاريخية القديمة التي تشير إلي أنها كانت منطقة آمنة لرسو السفن، كما كان بها عدد من آبار المياه العذبة. وتشير الأدلة الأثرية التي اكتشفتها البعثة إلي أن المنطقة كانت مستخدمة منذ القرن الرابع قبل الميلاد وحتى القرن التاسع عشر الميلادي.

اكتشاف ٢٨ مرساة و٧ أواني فخارية تعود إلي القرن الأول الميلادى في مرسى باجوش بالساحل الشمالي

اكتشاف ٢٨ مرساة و٧ أواني فخارية تعود إلي القرن الأول الميلادى في مرسى باجوش بالساحل الشمالي

اكتشاف ٢٨ مرساة و٧ أواني فخارية تعود إلي القرن الأول الميلادى في مرسى باجوش بالساحل الشمالي

اكتشاف ٢٨ مرساة و٧ أواني فخارية تعود إلي القرن الأول الميلادى في مرسى باجوش بالساحل الشمالي

وتعمل بعثة مركز الآثار البحرية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية في منطقة مرسي باجوش منذ عام 2015 بالتعاون مع Department of Underwater Antiquities الإدارة العامة للآثار الغارقة بوزارة السياحة والآثار، وبتمويل من مؤسسة هونور فروست لدراسات الآثار البحرية.

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اكتشاف ٢٨ مرساة و٧ أواني فخارية تعود إلي القرن الأول الميلادى في مرسى باجوش بالساحل الشمالي