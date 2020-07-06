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شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف 28 مرساة و7 أوانٍ فخارية تعود للقرن الأول الميلادي في الساحل الشمالي «صور» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أنهت بعثة مركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق برئاسة الدكتور عماد خليل أستاذ الآثار البحرية بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية موسم عملها الخامس للمسح الأثري تحت الماء في منطقة مرسي باجوش بالساحل الشمالي الغربي والذي استمر لمدة أسبوعين.
وقال خليل أنه تم خلال هذا الموسم تنفيذ 50 غوصة على عمق 10- 14 متر حيث قامت البعثة باكتشاف وتسجيل العديد من القطع الأثرية الغارقة منها 28 مرساة من طرز مختلفة بدءًا من المرساة المصنوعة من الأحجار، ثم المصنوعة من الرصاص ثم المصنوعة من الحديد حيث يعتبر ذلك أكبر عدد من مراسي السفن الأثرية يتم تسجيله في الساحل الشمالي المصري خارج الإسكندرية.
وأوضح أن البعثة اكتشفت البعثة مجموعات كبيرة من بقايا الأواني الفخارية التي تشير إلي وجود حطام سفينة غارقة كما تم اكتشاف وانتشال سبعة أواني فخارية من نوع الأمفورا والتي ترجع إلي الفترة من القرن الأول إلي الخامس الميلادي، وذلك بهدف إعدادها للعرض المتحفي بالإسكندرية.
وأشار إلى أن منطقة مرسي باجوش «لادامانتيا قديمًا» تعتبر، من أهم المراسي الطبيعية على الساحل الشمالي الغربي، وقد جاء ذكرها في العديد من المصادر التاريخية القديمة التي تشير إلي أنها كانت منطقة آمنة لرسو السفن، كما كان بها عدد من آبار المياه العذبة. وتشير الأدلة الأثرية التي اكتشفتها البعثة إلي أن المنطقة كانت مستخدمة منذ القرن الرابع قبل الميلاد وحتى القرن التاسع عشر الميلادي.
وتعمل بعثة مركز الآثار البحرية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية في منطقة مرسي باجوش منذ عام 2015 بالتعاون مع Department of Underwater Antiquities الإدارة العامة للآثار الغارقة بوزارة السياحة والآثار، وبتمويل من مؤسسة هونور فروست لدراسات الآثار البحرية.
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