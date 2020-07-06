شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الطبيب السادس في الدقهلية بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة أطباء الدقهلية، الاثنين، وفاة الدكتور سامي صادق مخلص مفتش صحة المنزلة الأسبق نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك بالعناية المركزة بمستشفى المنزلة المركزي.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، في تصريح صحفي، إن الدكتور سامي مخلص، تم حجزه بالعناية المركزة بمستشفى المنزلة المركزي نتيجة إصابته بفيروس كورونا وحالته تدهورت حتى توفي اليوم.

يذكر أن الدقهلية شهدت وفاة 5 أطباء بفيروس كورونا، وهم: الدكتورة سونيا عبدالعظيم، الدكتور طارق حسين مخيمر، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى زين والصباح في دولة الكويت، والدكتور أحمد الزفتاوي كبير استشاري الصدر بالمنصورة، والدكتور عبدالطيف حسب النبى دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور زكريا متولي، استشاري طب الأطفال.